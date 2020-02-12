Temperatures to Plummet across Wright County as Arctic Blast Arrives

Wednesday morning, Feb. 12, was a perfect morning to take the dog for a walk or wait with the kids at the bus stop.
Thursday, Feb. 13, you way want to pull up that bus stop in your car.
Temperatures will drop throughout the day Wednesday, and the National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory, as a clipper system rolls out of North Dakota and into Minnesota. Wind chills, or the “feels like” forecast, are forecast to drop down in the 30 to 40-below-zero range.
Here’s the winter weather advisory issued by the NWS in Chanhassen:
WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS EVENING… …WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 10 AM CST THURSDAY… * WHAT…FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, VERY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS LOW AS 35 BELOW ZERO. * WHERE…PORTIONS OF CENTRAL AND EAST CENTRAL MINNESOTA. * WHEN…FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM NOON TODAY TO 9 PM CST THIS EVENING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 10 AM CST THURSDAY. * IMPACTS…PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. &&
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…BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED IN WESTERN MINNESOTA TODAY… … DANGEROUS WIND CHILLS EXPECTED THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING… .A BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FOR PORTIONS OF WEST CENTRAL AND SOUTHWEST MINNESOTA STARTING THIS MORNING, AND CONTINUING THROUGH THE AFTERNOON. A WINTER WEATHER ADVISORY CONTINUES EAST OF THE BLIZZARD WARNING FOR BLOWING SNOW AND POSSIBLE NEAR- BLIZZARD CONDITIONS AT TIMES, AS WELL AS THE POTENTIAL FOR FLASH FREEZING ROADWAYS AND SURFACES AS TEMPERATURES PLUMMET THIS AFTERNOON BEHIND AN ARCTIC FRONT. WIND CHILL WARNINGS REMAIN IN EFFECT FOR WEST CENTRAL THROUGH SOUTHWESTERN MINNESOTA, AND HAVE BEEN EXTENDED FARTHER EAST INTO CENTRAL AND SOUTH-CENTRAL MINNESOTA. WIND CHILL ADVISORIES REMAIN IN PLACE FOR EAST CENTRAL MINNESOTA, SOUTHEAST MINNESOTA AND WEST- CENTRAL WISCONSIN WEDNESDAY NIGHT INTO THURSDAY MORNING. CONFIDENCE REMAINS HIGH BASED ON UPSTREAM OBSERVATIONS THAT BLIZZARD CONDITIONS WILL DEVELOP THIS MORNING AND AFTERNOON ACROSS PORTIONS OF WEST CENTRAL AND SOUTHWEST MINNESOTA, MAINLY WEST OF A MORRIS TO REDWOOD FALLS TO ST. JAMES LINE. EAST OF THE BLIZZARD WARNING, WINDS WILL BE LIGHTER AND VISIBILITIES ARE NOT EXPECTED TO DROP TO BLIZZARD CRITERIA, BUT AREAS OF BLOWING SNOW AND PERIODS OF NEAR- BLIZZARD CONDITIONS REMAIN POSSIBLE DURING A FEW HOURS OF LIGHT SNOW LATER THIS MORNING AND AFTERNOON. PLUMMETING TEMPERATURES THIS AFTERNOON AND EVENING MAY LEAD TO FLASH FREEZING OF THIS LIGHT SNOW ON ROADWAYS AND SURFACES, WITH IMPACTS TO THE EVENING COMMUTE EXPECTED. IN ADDITION TO THE BLIZZARD CONDITIONS, TEMPERATURES WILL DROP OFF SHARPLY BEHIND THE ARCTIC FRONT. WIND CHILL VALUES WILL DROP TO 25 TO 30 DEGREES BELOW ZERO BY THIS AFTERNOON IN WEST CENTRAL MINNESOTA, WITH WIND CHILLS OF 35 TO 40 DEGREES BELOW ZERO LIKELY BY THE EVENING. THESE DANGEROUS WIND CHILLS WILL CONTINUE INTO MID- MORNING THURSDAY. IN EASTERN MINNESOTA INTO WESTERN WISCONSIN, WIND CHILLS WILL DROP TO BETWEEN 25 AND 35 DEGREES BELOW ZERO LATE WEDNESDAY NIGHT THROUGH THURSDAY MORNING.
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