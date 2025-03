Knights Wrestling Cruises to Team Championship in Section 5-3A

It was a dominant showing for St. Michael-Albertville, the top-ranked wrestling team in Minnesota, at the Section 5 tournament in Class 3A.

The Knights lost just one decision in the opening round, just three matches in the section semifinal versus Maple Grove and only one match in the final, a 61-6 rout of Wayzata.

St. Michael-Albertville defeated Robbinsdale Armstrong 70-2

107 – Jackson Thorn (STMA) over Dennis Kind (Armstrong) Fall 1:09

114 – Eli Schultz (STMA) over Unknown (Unattached) Forf

121 – Nolan Seman (STMA) over Unknown (Unattached) Forf

127 – Brody Bergeron (STMA) over Unknown (Unattached) Forf

133 – Lincoln Robideau (STMA) over Samuel Barron (Armstrong) Fall 1:20

139 – Tanner Becker (STMA) over Andrew Ankeny (Armstrong) Fall 2:38

145 – Tyson Newman (STMA) over Bram Hetteen (Armstrong) Fall 1:29

152 – Tate Tolifson (STMA) over Henry Cronin (Armstrong) Maj 15-2

160 – Landon Robideau (STMA) over Akin-Dele Giwa (Armstrong) Fall 2:42

172 – Jarrett Wadsen (STMA) over Ian Sommer (Armstrong) Fall 0:20

189 – John Murphy (STMA) over Avery Oseth (Armstrong) Fall 1:02

215 – Phil Harris (STMA) over Unknown (Unattached) Forf

285 – Devin Lopez (Armstrong) over Barrett Leuer (STMA) Dec 8-3

Robbinsdale Armstrong’s team score was adjusted by -1.0 for unsportsmanlike conduct

St. Michael-Albertville defeated Maple Grove 58-15

107 – Landon Thoennes (STMA) over Gavin Muhlstein (Maple Grove) TF 20-3

114 – Eli Schultz (STMA) over Lincoln Rudek (Maple Grove) Fall 0:52

121 – Grant Bergeron (STMA) over Ahmed Uso (Maple Grove) TF 17-2

127 – Brody Bergeron (STMA) over Reese Redlinger (Maple Grove) Fall 0:37

133 – Lincoln Robideau (STMA) over Jonathan Hjelmstad (Maple Grove) Fall 2:44

139 – Ethan Hong (Maple Grove) over Owen Smith (STMA) Fall 2:45

145 – Connor Peterson (Maple Grove) over Tyson Newman (STMA) Dec 13-9

152 – Joe Scully (STMA) over Jayden Waste (Maple Grove) Fall 1:42

160 – Landon Robideau (STMA) over Thomas Schlangen (Maple Grove) Fall 3:32

172 – Jarrett Wadsen (STMA) over Noah Fox (Maple Grove) Fall 1:02

189 – John Murphy (STMA) over Joseph Natysin (Maple Grove) Fall 0:16

215 – Ben Schultz (Maple Grove) over Phil Harris (STMA) Fall 2:16

285 – Barrett Leuer (STMA) over Unknown (Unattached) Forf

Championship

St. Michael-Albertville defeated Wayzata 61-6

107 – Landon Thoennes (STMA) over Peter Schutz (Wayzata) Fall 3:54

114 – Eli Schultz (STMA) over Wyatt Koenen (Wayzata) Maj 13-3

121 – Grant Bergeron (STMA) over Charles Williams (Wayzata) Dec 4-0

127 – Brody Bergeron (STMA) over Ezekiel Rodrigues (Wayzata) Maj 11-0

133 – Lincoln Robideau (STMA) over Michael Cohen Jr (Wayzata) Fall 2:14

139 – Tanner Becker (STMA) over Jacob Leuthard (Wayzata) Fall 2:54

145 – Tyson Newman (STMA) over Thomas Williams (Wayzata) TF 18-3

152 – Joe Scully (STMA) over Nathan Granberg (Wayzata) Fall 5:12

160 – Landon Robideau (STMA) over Julio Gonzales (Wayzata) Fall 3:12

172 – Jarrett Wadsen (STMA) over Parker Glade (Wayzata) Fall 1:01

189 – John Murphy (STMA) over Kaelen Lembeck (Wayzata) Fall 0:13

215 – Phil Harris (STMA) over Aidan Fartaczek (Wayzata) Dec 16-9

285 – Briggs Opp (Wayzata) over Blake Underwood (STMA) Fall 6:24